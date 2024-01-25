自慰是許多男性宣洩性慾的方式，但許多人對自慰有一些錯誤的觀念，對此，醫師表示，自慰不會影響健康、不會導致性功能障礙，對性健康有益，更不是無用的行為，除非是自慰到反而使性行為時遲射，則可能要考慮一下自慰的頻率。

好幸福泌尿科診所總院長戴槐青在臉書粉專PO文分享，指自慰也就是俗稱的打手槍，是相當正常且健康的事情，學校健康教育也有在教，但坊間仍然存在著許多自慰的迷思，以下他一一來破解常見的自慰4大迷思。

■自慰會導致健康問題：這是一個常見的迷思，但事實上，適度的自慰不會影響你的健康，甚至有助於減輕性壓力和提高性生活品質。當然，何謂適度就因人而異，如果你已經感覺到疲累，甚至是身體不舒服，就應該考慮休息。

■自慰會導致性功能障礙：這也是一個常見的迷思，自慰不會導致性功能障礙，它反而可以幫助男性更好地了解自己的身體和性反應，並有助於提高性表現。

自慰可以幫助男性更好地了解自己的身體和性反應，並有助於提高性表現。（圖：shutterstock/達志）

■自慰會影響性生活品質：自慰不會降低性生活品質，反而可以有助於減輕性壓力、提高性滿足度，並幫助解決早洩問題，但自慰還是要適度，如果你自慰到反而性行為時遲射，就可能要考慮一下自慰的頻率了。

■自慰是一種沒用的行為：自慰對性健康有益，研究指出，適度自慰有助降低前列腺結石的風險，另外也能緩解性壓力，也是自己解決性慾的好方法。

戴槐青強調，用自慰來解決性慾，是相當健康且正常的行為，只要不要自慰到身體不舒服，剩下的就無需多煩惱了。