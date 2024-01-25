新一屆立法院龍頭選舉，藍綠兩大黨各自推出韓江配與堃昌配，傳民眾黨可能正副院長「綠藍合」。對此，前立委郭正亮24日就表示，「如果早上民眾黨投給游錫堃，國民黨下午就整個投給黃珊珊，就讓你綠白配成真，據我了解是這樣」，引發討論。

郭正亮24日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得民眾黨的優先選項順序，大概兩個，第一是投給自己或是游江配，第二選項就是藍白配，最後選項才是綠白配」，郭正亮坦言，「國民黨當然知道你要這樣玩，所以如果早上他們投給游錫堃，國民黨下午就整個投給黃珊珊，就讓你綠白配成真，據我了解是這樣，因為院長是最主要的，副院長講白了其實可有可無」。

郭正亮也提到，「所以如果早上民眾黨真的支持游錫堃，那國民黨就不跟你玩了，下午就投給黃珊珊，讓你去綠白合，看你以後怎麼運作」，郭正亮最後坦言，「賴清德就會順勢任命好幾個民眾黨的人員入閣，民進黨的策略就是這樣，把你吸乾，讓你下次不構成威脅」。