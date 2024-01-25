2024大選過後，新一屆立法院將於2月1日開議，立法院長龍頭的爭奪備受矚目。而近日就有一份最新的民調指出，對於即將在2月1日上演的立院龍頭爭霸戰，有55％的網友支持「韓江配」，僅有7％的網友支持「游昌配」，甚至還有人留言表示，「只要對台灣人民有幫助的人選就會支持」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》24日對於「下屆立院龍頭爭霸戰將在2月1日上演，你怎麼看？」進行了網路民調，截至24日晚間23時止，已有4萬人參與投票，有7％的網友支持「游昌配」、有55％的網友支持「韓江配」、有35％的網友認為「民眾黨才是關鍵」、有2％的網友選擇「留言說說」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「只要對台灣人民有幫助的人選就會支持」、「我不屬於任何政黨， 院長人選。是選賢與能，是能夠擔當恊商，調解能力的人，讓議事能夠順利推行」、「誰當院長不是重點，拜託藍綠把該過的法案審一審吧！」、「重點是到底國會要怎麼改革？然後想當的院長的人有沒有什麼規劃跟想法」、「只要以國家人民利益為先，藍綠白誰當院長都沒意見」。