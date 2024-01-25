立院龍頭之戰，將在2月1日投票，國民黨不分區立委候選人韓國瑜、立委江啟臣組成「韓江配」，韓國瑜24日呼應民眾黨四大訴求，表示鼓勵也樂見委員踴躍提案，「我們樂於支持，共同合作修法」。媒體人吳子嘉認為，由於白綠搶年輕票，結構上必然衝突，這也是民眾黨主席柯文哲跟民進黨籍總統當選人賴清德的絕對性衝突；韓國瑜看到這個結構問題，就丟出一個善意出來。

主持人24日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲對立院龍頭之戰一直在游移。吳子嘉24日在《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲根本沒有變，那都是煙霧彈。因為藍綠都有基本盤，只有年輕票會增加。柯文哲跟賴清德兩個人，要搶年輕票，所以柯文哲跟賴清德有結構的衝突，綠白可說是死敵，柯文哲跟賴清德當然會廝殺，因此，柯文哲不可能站到綠的這邊，這是結構問題 ，非拚不可。

吳子嘉接著指出，韓國瑜看到這個結構問題，就丟出一個善意出來，這是柯文哲跟賴清德的絕對性衝突。那跟立法院有什麼關係？由於民進黨立院黨團總召柯建銘不可能改變這個衝突，所以民進黨全黨上下都知道這個要害，沒人會為了爭取民眾黨，而犧牲賴清德的利益，所以結構上，白綠必然衝突。