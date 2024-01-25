在科技股領軍下，周三（24日）美股早盤延續近期的漲勢，那斯達克指數大漲逾百點。特斯拉與IBM將於24日盤後公布財報。

截至台北時間24日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲55.49點（或0.15%），暫報37960.94點；那斯達克指數上漲166.94點（或1.08%），暫報15592.89點；標普500指數上漲30.16點（或0.62%），暫報4894.76點；費城半導體指數上漲103.94點（或2.35%），暫報4519.20點。

5大科技巨頭同步走強，蘋果小漲0.52%，谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜漲幅皆逾1%，臉書母公司Meta大漲逾2%。半導體類股漲勢更為強勁，輝達大漲3.39%，超微暴漲5.41%，台積電ADR漲幅近4%，聯電ADR漲2.16%。

財報仍是投資人關注焦點。串流霸主網飛（Netflix）去年第4季新增超過1300萬用戶，推升總用戶數量達到2.608億的歷史新高，營收也高於市場預期。Netflix財報的優異表現，進一步推動了今年來大型科技股的強勁漲勢。