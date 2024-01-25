喜劇演員賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》頗有人氣，但日前邀大陸《央視》前調查記者王志安當嘉賓，因言談間，疑似酸民進黨在造勢場合中推出「殘疾」人士─不分區立委候選人陳俊翰作秀，當下賀瓏和助理Albee還附和大笑，挨轟羞辱身障者，民進黨更要求賀瓏和王志安道歉。但有網友列出《賀瓏夜夜秀》近期的贊助商名單，不但有小綠政黨出現，也不乏坊間知名的廠商，甚至有保險套品牌。媒體人黃揚明對此直酸「為什麼不抵制上節目的不分區立委呢？」

大陸媒體人王志安近日上《賀瓏夜夜秀》談論台灣選舉，他強調，台灣選舉造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，甚至有「把殘疾人士推上去」、「煽情的」等話語出現。被影射的人是身障律師陳俊翰，民進黨發言人張志豪對此痛批，節目邀請他國人士評論台灣選舉，還透過訕笑的方式，來影射台灣人士，民進黨對惡意言論予以譴責。

許多網友也痛批《賀瓏夜夜秀》秀道德下限，後來該節目薩泰爾娛樂的製作人霍金，及Albee先後發文道歉，仍止不住輿論砲火。甚至有人把《賀瓏夜夜秀》近期（2023年11月1日至2024年1月20日）的贊助商名單列出，裡面不但有小綠政黨出現，也不乏坊間知名的廠商，甚至看到有保險套品牌。

「開始抵制贊助商了XD」黃揚明今(24日)在臉書轉發相關訊息，並質疑「為什麼不抵制上節目的不分區立委呢？」

網友表示「一嘴毛！網路的世界，真的是驚奇連連！流量就是王道」、「我都用一個不到3元的雜牌套套」、「拜託盡量抵制，看看台灣的側翼愚弄了多少人」、「厲害了，我的黨」、「因為很多自已人」、「上節目塞錢也算贊助商？」、「付費上的都算吧」。