喜劇演員賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》頗有人氣，但日前因來賓、大陸《央視》前調查記者王志安疑似影射民進黨利用不分區立委候選人、身障者陳俊翰造勢作秀，且當下賀瓏和助理Albee更附和大笑，慘遭網友炎上圍剿。精神科醫師沈政男則指出，王志安對台灣的觀察與評論頗犀利，他說台大學生能夠自由地在校園裡求學與活動，光這點北大就已經完全不能比。某些細微觀察，比台灣人還了解台灣。

「人家的重點是不要玩弄選民感情！」沈政男24日在臉書發文表示，許多罵王志安的人，理由都是他「不尊重身心障礙人士」，問題是，他們什麼時候變得這麼關心身心障礙人士？「說穿了，就是因為王志安批評了民進黨的選舉與造勢手法！」

沈政男指出，事實上，王志安對台灣的觀察與評論，頗有一個外國記者的犀利眼光，與對於中國現狀的反思。比如，他進到台大校園的學生活動中心，在那裡跟著學生吃自助餐，他一進去就說，這裡比較像是外頭的食堂（美食街）。他選了學生自助餐來吃，點了一大盤將近兩百元的菜色，仔細體會學生食物的滋味，然後他講了什麼？自助餐的菜色，冷掉就不好吃了。認真說，北大的食堂好一點，有很多特色小吃。

沈政男強調，王志安吃完走出餐廳，回到寬闊的椰林大道，他感慨地說：雖然台大的食物只是一般，但學生能夠自由地在校園裡求學與活動，北大已經完全不能比了，北大現在校園裡到處都是公安與攝像，把學生都當賊一樣。「怎麼那些罵他的人會說，王志安是中共的大外宣？」他接下來做什麼？他去永和吃豆漿！那間名店最好吃的是什麼？那些罵他的人知不知道？「王志安在某些部分，比你們還了解台灣啊！」

沈政男提到，他也去吃了巧之味水餃，而且他做了一個所有不要說台灣人，連台灣記者都不會做的事情：他問老闆，蔡總統喜歡吃你們的水餃，請問上次來吃是什麼時候？結果老闆從來沒看過蔡總統來吃，都是隨扈來幫忙買回去。他吃完突然說：水餃還是要來現場吃，帶回去吃的滋味差了好幾倍。他也說蔡總統就快下台了，以後就能以平凡人的身分來現場吃水餃了，台灣總統下台後都是平凡人，這在中國大陸是做不到的。

沈政男直言，事實上那晚，當自己在電視直播造勢上第一次看到那位不分區提名的身障人士，趕緊找了他的求學故事來看，邊看就邊落淚了，並且想說，將來要行使民代職務，一定也是一番考驗吧！「結果一查，竟然只是安全名單以外的提名！」王志安在節目上那樣的表達方式當然不妥，但重點是應該讓對方知道，這樣的表達方式會冒犯台灣人，而不是不分青紅皂白在網路上亂罵一通，好像多麼重視身障人士的福利。