長榮航空機師取得罷工權，擬在春節前後啟動，人心惶惶，旅行社估計恐有30%旅客受影響。就有網友好奇，為何機師罷工不明確宣布日期，自己在海外準備返台，卻不知如何提早準備。

原PO在PTT八卦版發問「長榮罷工為什麼不宣布幾月幾號啊？」，他表示自己是支持長榮機師罷工爭取自己權益，也是許多台灣奴工做不到的，但無法理解的是，為什麼都不宣布明確的幾月幾號罷工，導致人在海外的他，不知道有沒有辦法順利返台，因為自己買的就是長榮機票。

原PO說，公布罷工日期，可以讓旅客提早退票，減少對大家的影響，還能戲耍公司高層，甚至逼長榮要飛空飛機，白花油錢和相關機場費用，噁心到極致。

鄉民看到後紛紛搖頭，表示罷工就是要讓大家不便才有效：「這樣才能給資方壓力」、「日期宣布等於亮底牌，直接GG」、「罷工的意思就是人人都不是局外人…」、「曝光度才是重點，大眾沒被影響到就根本不會在乎，甚至不知道這件事」、「可見一堆人連罷工都不會，不造成別人困擾，誰會理你啊」、「公布了哪來的籌碼跟人上桌」、「提早說怎麼用群眾施壓，不過倒霉的確實是大眾」、「幾個月前就一直有消息，搞得我最近也不敢訂長榮，但這就是工會要的」。