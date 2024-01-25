《窗邊的小荳荳》中文版配音陣容相當豪華。（台北双喜電影提供）

由日本經典兒童文學改編的動畫片《窗邊的小荳荳》昨（24日）舉辦首映會，邀請到「鑲金」的配音團隊陳淑芳、陳慕義、莫子儀、方志友、林品彤出席，皆是首次挑戰配音的5人開心分享過程中的趣事，一向敢言的陳慕義稱，相較於演戲有對手演員，配音則是得獨自對著稿子念，「真的有夠寂寞，錄音室空空的很不人道」，還忍不住爆粗口「X！很痛苦」。

陳淑芳表示，之前就有耳聞這部名著，雖然是部日本電影，但藝術無國界，很榮幸此次受邀為作者黑柳徹子配音，是貫穿全片的旁白角色；陳慕義說，之前曾在閒聊時提到近40年的演藝生涯中還未挑戰過配音，沒想到金馬獲獎後立刻收到邀約，也笑說自己印象中的日本男人到50、60歲是那種很令人討厭、大男人的感覺，但他聲演的巴氏學園小林校長是循循善誘的方式，所以自己也盡量在說話時用「軟綿綿」的語氣。

莫子儀和方志友聲演小荳荳的父母，莫子儀大讚電影讓人想到成長是很純粹的事情，好好的活著就是最重要的事，作為二寶媽的方志友笑說，雖然片中小荳荳因上課淘氣被退學，「但其實家長們去看的話，應該都會覺得現在的孩子，普遍比小荳荳還要頑皮很多，小荳荳真的還好」，也數度被片中橋段逼出淚；現年12歲的新科金馬影后林品彤則幫小荳荳的童年好配音，在她看來也是有很多部分都是感動到快哭出來。

值得一提的是，為主角「小荳荳」獻聲的則是10歲小配音員江禮言（米米），在配音員媽媽的帶領下，完美呈現活潑又充滿想法的小荳荳，笑說此次印象最深刻的就是小荳荳的話真的太多了，讓已有2年配音經驗的她也覺得有點吃力。《窗邊的小荳荳》日文版熱映中，中文配音版將於本周五在台上映。