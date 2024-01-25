低溫特報。（圖取自氣象署網頁）

今（25日）寒流稍減弱，迎風面地區有局部短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。氣溫方面，清晨各地仍非常寒冷，氣象署今晨針對19縣市發布低溫特報，苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，中部以北下探10度。本島平地最低氣溫前3依序為：新北(富貴角)8.5度，桃園(茶改場)8.5度，苗栗(大河)8.6度。今日白天氣溫回升，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化。

寒流影響，今日清晨各地仍非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日臺中以北、東北部、東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫，連江縣有持續6度左右或以下低溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

【橙色燈號(非常寒冷)】

苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、臺中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署預報，日寒流逐漸減弱，清晨各地仍非常寒冷，白天氣溫回升；明（２６日）清晨各地仍偏冷，西半部日夜溫差大；臺灣東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，大臺北山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今、明兩天桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、澎湖易有較強陣風，請注意。

氣溫方面，今日清晨各地仍非常寒冷，中部以北及宜蘭低溫約8至10度，南部及花東約11至14度，局部空曠地區氣溫將再低1至2度，白天氣溫回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度，西半部日夜溫差大，請留意溫度上的變化，適時調整穿著。

紫外線方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣為「低量級」，其他地區為「中量級」。

空氣品質方面，今日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化，全台空品多為普通等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。