德國汽車大廠福斯集團旗下的豪華跑車品牌保時捷（Porsche）曾是大陸「白富美」的最愛汽車品牌。在山東青島，近日傳出保時捷一名美女業務員Molly在2023年創下賣出170輛的傲人成績，相關新聞衝上微博熱搜，在引來不少網友驚嘆之際，更有許多負面聯想傳出。

面對「陪睡」、「陪吃飯」的負面輿論發酵，Molly終於決定親自現身闢謠。她強調，自己從未為了賣車而跟客戶出去吃過一頓飯或進行其他不當行為，自己每天都在加班，根本沒有時間外出。至於外傳的300萬元人民幣(約新台幣1332萬元)年收入，她也予以否認，表示「沒有300萬(人民幣)，也沒有180萬(人民幣，約新台幣799萬元)」。

保時捷美女業務員Molly。(圖/翻攝微博)

能夠平均每2天就賣出1輛保時捷，Molly認為，最大的優勢在於自己本身很真誠，加上對品牌的熱愛。她指出，因為保時捷客戶大多都有一定的車齡，其實對車已經非常了解，因此真誠顯得格外重要。而且她自己也是保時捷車主，對品牌感情深厚，也更樂於將自己的熱情分享給客戶。

Molly表示，自己曾獲得保時捷中國執行長柯時邁(Michael Kirsch)以及區域領導親自頒獎，更隨全國銷售冠軍去了日本深度交流，「今年是我在保時捷的第６個年頭，我更加喜歡這個品牌。」