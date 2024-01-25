近日傳出民眾黨準立委黃珊珊跟前立委蔡壁如有心結，但蔡壁如將回任民眾黨中央委員，民眾黨主席柯文哲也未否認安排蔡回任中央委員的訊息，但黃珊珊被問到此事時稱「沒接到消息」，也讓外界更好奇蔡壁如與黃珊珊的關係，是否像傳言所指的不合？對此，蔡壁如表示，她會說是「距離的美感」，因為「比較沒有接觸」，所以跟黃珊珊的關係並沒有不好。

蔡壁如24日接受《57爆新聞》節目訪問時表示，選後，大家甚至是其他黨在幫民眾黨找戰犯，是不是會過度去解讀她跟黃珊珊的關係？但基本上她跟黃珊珊的關係，應該不是外面想像的那樣子，她會說是距離的美感，因為比較沒有接觸，所以跟黃珊珊的關係並沒有不好。

蔡壁如接著表示，認識黃珊珊，是在台北市政府市長室，黃珊珊已經當了五屆的議員，在市議會的問政上，有一定的程度。因為當時黃珊珊參選台北市長，是掛無黨籍，所以民眾黨主席柯文哲也都會輔選。她自己基本上很少到台北市，但是還是跟黃珊珊有幾次碰面，大家就是討論選舉的事情，她對黃珊珊的認識就這樣子而已。