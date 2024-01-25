喝茶好處多，包括延年益壽！中國四川大學針對中、英2國將近1萬4000人觀察研究發現，每天喝3杯茶對於延緩老化過程的助益最明顯，抗衰老效果或可歸功於茶湯蘊含的化合物。

綜合美國《新聞周刊》、英國《每日郵報》報導，長期以來已有研究顯示，紅茶富含與改善心臟、腸道、腦部健康有關的物質。動物研究表明，茶富含的類黃酮化合物（flavonoids）可延長蠕蟲、蒼蠅甚至老鼠的壽命。人類研究發現，喝茶可讓各種與年齡有關的疾病罹患風險降低，包括心臟病、糖尿病、失智症、癌症。然而少有研究探討喝茶與生物老化（biological aging）之間的關聯。

中國成都四川大學的專家團隊分析了英國37至73歲5998人、中國大陸30至91歲7931人的飲茶習慣，包括平時喝哪種茶（例如紅茶、綠茶、黃茶或烏龍茶）、每天喝幾杯茶。參與者後續接受2到4年的追蹤評估。

研究團隊比較上述1萬3929人的老化標記，包括血壓、膽固醇、體脂肪百分比，以計算其生物年齡。常喝茶的人表現出生物老化速度較慢的模式，以男性、平時飲酒、維持健康飲食習慣者為多，也很少失眠或焦慮。

許多科學家持續研究喝茶對於健康的好處。

研究指出，每天喝大約3杯茶，或用6到8克的茶葉泡茶飲用，可能獲得最顯著的抗衰老功效。適量喝茶有助於延緩老化；停止喝茶的人，生物老化加速程度更大。

研究人員表示，此前已有報告指，茶湯所含的生物活性物質多酚可調節腸道微生物群，這一點可能對於調節與年齡有關的免疫、新陳代謝、認知能力變化帶來重大影響。研究成果今年1月已發表於《刺胳針區域健康–西太平洋》（The Lancet Regional Health - Western Pacific）期刊。

研究團隊並未深究特定類型的茶會否影響生物老化，受測者喜歡喝熱茶或放涼了再喝也不打緊。團隊未能記錄參與者使用的茶杯大小，由於研究過程透過觀察進行，尚無法證明喝茶的確就是延緩生物老化的原因，需要進一步研究以確認茶湯之中哪些分子可能是抗衰老的幕後功臣，不過這項研究至少提供了令人振奮的證據，從營養角度出發，在以營養為導向的抗老干預措施與健康老策略的指引方面，喝茶具備潛力。