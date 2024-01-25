德國名將、大會第6種子小祖維瑞夫（Alexander Zverev）頂住家暴案的壓力，以四盤6-1、6-3、6-7(2)、6-4拍落了第2種子「小蠻牛」阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），勇闖男單4強。小祖維瑞夫第一發得分率達到85%，5回合之內的快速攻防幾乎都是他得分，阿卡瑞茲只能拉長戰線尋找反擊機會。第三盤阿卡瑞茲打出大逆轉，以搶7扳回一城，但是第四盤小祖維瑞夫回復狀態守住了勝利。

小祖維瑞夫說：「很榮幸跟這樣的對手比賽，當你接近勝利的時候，你的腦袋開始胡思亂想，這有時候會很麻煩。」他第三盤打到5-2領先，幾乎拿下比賽，忽然遭到阿卡瑞茲凌厲的反撲。「我第四盤打得相當好，沒有放鬆，很高興收獲了勝利。」

阿卡瑞茲說：「總體來說我還是高興地離開，大滿貫8強也是好成績，不如預期但也不壞了。」

擔任球評的退役選手庫瑞爾（Jim Courier）、伍德布里吉（Todd Woodbridge）都表示，不曾看過阿卡瑞茲被對手壓制到這種地步，這很可能是小祖維瑞夫生涯最精采的表現。他的4強戰對手是俄羅斯「硬地之王」第3種子麥維德夫（Daniil Medvedev）。

小祖維瑞夫的家暴案爆發於2020年，前女友莎莉波娃（Olga Sharypova）在IG揭發他是個控制狂，還曾對她拳腳相向。小祖維瑞夫至今否認一切指控，男子職網總會ATP准許他繼續比賽，現場也有德國球迷前來聲援他，聽證會將於5月在德國柏林開庭。