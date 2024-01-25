今天寒流逐漸減弱，不過清晨各地仍非常寒冷，最低溫在新北石門及桃園楊梅8.5度，北部白天回升至15度，其他地區20度出頭，明後天（26、27日）西半部天氣穩定，清晨仍要留意「輻射低溫」。周六晚上至周日（28日）東北風增強，大台北及東半部有局部短暫雨，北部氣溫略降。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今白天至周六寒流逐漸減弱，氣溫逐日回升，今大台北多雲，桃園以南晴時多雲，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；各地區氣溫：北部9至15度、中部10至20度、南部10至24度、東部9至21度。

明天、周六大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨機率；西半部清晨仍有「輻射低溫」，留意日夜溫差大。

吳德榮指出，周六晚上到周日東北風略增強，迎風面水氣增加，大台北及東半部有局部短暫雨，北部白天氣溫微降；下周一至周三（29至31日）東北風減弱，氣溫回升，白天溫暖舒適、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。