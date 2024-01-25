新北去年發生校園喋血案，國三男學生日前因故遭同學持彈簧刺頸、捅胸，最終傷重不治，案情曝光震驚社會。案發過去一個月，受害者家屬於今（25）日中午在板橋殯儀館舉行告別式，校長、50多名師生將共同出席，送楊生最後一程；校方屆時也將已印製好的畢業證書頒發給楊生家長；新北市教育局長張明文也將到場。

校方發言人指出，經事前意願調查，共計50多名師生將參加告別式，出席者主要為楊生同班同學。同時，校方也已為楊生印製好畢業證書，今日將在板殯的告別式上頒發予楊生家人；至於傳出張明文將參加告別式一事，校方發言人則表示，事前張明文已向楊生家屬承諾出席。

對此，楊生父親已準備好追思文，於告別式中發表，訴說對兒子的不捨。前板橋市民代表石一佑也說，希望楊生父母早日走出悲痛，並盼後續司法能還給家屬公道，讓這件事對社會起到警惕，避免再讓類似的悲劇重演。石轉述，楊父在追思文中充滿對孩子思念，懷念陪伴孩子上下學，一起聊天以及父子相處時光的幸福與溫馨。但也感嘆一切如此短暫，希望來生能夠再續父子緣。

楊父追思文中提到，希望兒子能在另一個世界沒有病痛，可以快樂自由的飛翔，同時也強調，會在司法上替他討一個公道。但楊父也對這起悲劇感到自責，因為一直以來，他都教導孩子要明辨是非，擁有正義感，但沒想到身為風紀股長的兒子，卻因自己的正直，在維護學校秩序時，發生如此不幸。

楊父對愛子除了不捨，也有滿滿的驕傲。他說孩子從小就很貼心，不會忤逆父母，還會牽著姊姊的手、幫忙照顧身心障礙的姊姊，他也在追思文中向愛子訴說，希望他能夠沒有掛念，在另一個世界快樂的生活，「爸爸會照顧好媽媽和姊姊」。