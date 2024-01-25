2024新的一年到來，大家都想旺財開運，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，依照今年「財帛星」方位、適合個人本命的吉祥物，以及開運顏色布置居家空間，宅在家就可讓自己財運旺起來，但他也提醒居家布局也有禁忌，例如主人位放錯地方，做生意很容易賠錢，不可不慎。

楊登嵙分享以下2024年居家旺財開運10招，幫大家趨吉避凶，身體更健康，好運、財運跟著來。

▌流水盆「旺財」

每年不同方位，2024年「財帛星」在北方，「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

▌「財位」要聚

找出房子的「財位」在哪裡，「門位」和「財位」有互相影響的關係，會因「門位」的不同，而讓「財位」在不同的位置，一般在客廳的大門斜對角，且有L形直角，也就是房子能「藏風聚氣」的地方為「財位」，這L形直角最好有一公尺寬以上，而且不可為通道或走道，不能放置會震動的東西，例如喇叭；也不該放置干擾磁場的器具，如電話、電磁爐或會蒸發的東西，如熱水瓶，否則家中財運會受干擾甚至蒸發掉；另外，財位處更不可放置污穢的東西，像垃圾之類，若違反以上其中一項，可就會讓你「漏財」，甚至「無財」。

▌吉祥物旺財

在「財位」依照個人的本命放置適合的吉祥藝術品，如木雕、石雕、金器、財神爺、水晶球、水晶洞等。

▌「財位」光明

財位都在角落，若室內的照明不足，往往會顯得較為昏暗，財位昏暗就象徵著未來的財運昏暗，因此可以準備一盞光明燈，隨時照亮財位，讓財運之路光明；此外，也可以準備一盞鹽燈，藉此吸收水分、降低濕氣，還可以強旺整個空間的財氣，古代鹽是珍貴物品的象徵，因此能代表錢財，所以非常適合擺放在財位上，鹽燈放置需要注意的是，務必要保持常亮，若沒有開燈，鹽燈會因為空氣水分潮濕而融化，也象徵財運黯淡無光。

▌吸收陽氣

中午陽光較強時將門窗全部打開，讓陽光的陽氣及新鮮空氣能夠進入房子內，將宅在家的悶氣轉換成好氣、旺氣、陽氣，否則，空氣不好會讓腦筋混沌不明，頭腦清楚好運、財運自然會來臨。

▌主人位不可背對大門

主人坐在沙發上要得知門口的動靜，才能掌握家裡的動態，若主人背對大門，大門的狀況將無法掌控，有客人來訪無法立即回應，甚至已經站在主人身旁都還不知客人已到，這樣的客廳布局，會導致屋主判斷力下降，如果是做生意的人，很容易賠錢。

▌整潔開運

家裡越髒心情越差，現在宅在家不妨整理家中每個角落，乾淨整齊的環境會使人心情更加愉悅，疾病遠離，好運來到。

▌植物旺財

在客廳、餐廳、陽台種植富貴竹、招財樹、福祿桐、福木等綠色或圓葉植物，意寓節節高升、吉祥、富貴、開運，植物因為光線照射行光合作用，產生氧氣和負離子，讓房子氣場更好，頭腦更清晰，身體更健康，好運、財運跟著來。

▌色調宜暖

居家色調以暖色、中性色為主，創造溫馨、浪漫、和諧，深夜見到冷色調，會讓我們感覺恐懼、不溫馨，聚集陰磁場而影響健康及家運，甚至影響家人感情。

▌宜暖黃招財

黃色為土，土生金，暖黃色的燈飾能起招財作用，助旺我們的財運，對於偏財運也有幫助。