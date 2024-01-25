發生於3年前的香港「華都金業」投資吸金案，調查局查出，台灣「華都」、「恆富」、「恆生」等投資公司，打著香港華都金融集團名號，引進該集團旗下華都金業公司推出的「ACE ONE保證金儲蓄專案」等投資專案吸金，並以節稅名義推銷香港境外保單，總計6年吸金逾11.6億元台幣，被害人不乏知名診所、機械公司、模具廠負責人組成自救會提告，台北地檢署已依《銀行法》、《保險法》起訴「華都」、「恆富」、「恆生」負責人及業務共7人。

起訴指出，華都投資、三兄弟國際公司負責人李男、恆富企管顧問負責人王男、恆富企管顧問負責人張女，張女並對外自稱是香港華都金融集團副總。李男等7人自2015年引進香港華都集團旗下華都金業公司推出的「ACE ONE保證金儲蓄專案」、「華都VIP定存儲蓄專案」，聲稱投資期1至2年，最低投資門檻美金1萬元，最高投資金額50萬元美金，約定6％至10.2％不等年報酬率及按月配息。

李男等人利用臉書網站、發放傳單等方式，宣傳將舉辦理財說明會，由王男、張女等人擔任講師，招攬民眾投資，總計自2015年至2021年7月吸金1333萬8841.27元美元及港幣257萬8 000元，折合新台幣4億4229萬5044.27元。

期間王男等人趁恆富、恆生公司業務員招攬華都金業投資案時，以節稅名義順便非法推銷香港友邦保險公司的「進泰安心保」、「充裕未來計畫」等境外保單，總計自2018年6月至2019年6月止賣出保單美金21萬元，折合新台幣85萬6800元。

直到2021年2月間，香港華都集團因收受「ACE ONE」投資專案的款項規模過大，無力支付龐大利息，出現配息不穩定情形，張女等人再將「ACE ONE」專案包裝成「華都股權投資專案」，投資年期為2年、3年、5年，預期年報酬率高達10％至15％，聲稱1年期滿方可配息，藉此持續吸金，並延後「ACE ONE」專案出金期程。

不過，2021年7、8月出現配息不穩情形，同年9月更無預警停發配息、停止入金及出金，甚至香港華都集團原本的投資平台亦無法登入，包括婦產科診所、牙科診所、耳鼻喉科診所負責醫師、某精密機械公司、塑膠射出成型模具廠、連鎖二手車行負責人等數百名投資人始知受騙，組成自救會，除向華都金業清算債權外，另向調查局桃園市調查處檢舉。

經檢調向中央銀行外匯局查詢，統計自2015年6月25日至2021年8月10日止，台灣民眾匯至香港華都金業公司的香港創興銀行帳戶資金，總共高達3593萬998.28元美元及港幣219萬6250元，拆合新台幣共約11億6234萬5744.79元。