北市市場處今（2024）年新增編列83．64億元，規劃萬大第一果菜及魚類批發市場、環南、成功等三大市場改建經費，頗有為前市長柯文哲爛攤收尾的意味，然而台北市議會財建委員會的藍綠議員皆不認同。對此， 《美麗島電子報》董事長吳子嘉稱，因現在傳出黃珊珊要選台北市，蔣之前選舉沒打柯文哲，現在應該要來爆黃珊珊了。

財經專家黃世聰昨（24）日在節目《關鍵時刻》指出，柯文哲一直說自己有財政紀律，但實際方法是當下不要弄太多錢，結果就是導致建設速度延遲。黃世聰以果菜市場改建預算一事佐證怒批，柯文哲喊省錢實際上就沒有建設，蓋的慢一點，任內財政上的支出變很少，最後由繼任者來承擔，並營造出有財政紀律的假象。

針對過去柯市府提出的市場改建案，吳子嘉表示，今年過完年開始，應該集中在爆料，而且一定是跟2026有關係，「柯文哲過去的北市府有沒有貪汙、有沒有貪腐，之前因為選舉，蔣萬安不要碰，現在傳出黃珊珊要選台北市，那蔣就來爆。」

吳子嘉更強調，現在應該去查內部簽文跟會議紀錄，柯市府當初怎麼做決策的，程序有瑕疵也是瑕疵，黃珊珊議員幹了一輩子，在外面風評口碑大家不知道嗎，一天到晚跟人吵架，得罪那麼多人幹什麼呢？