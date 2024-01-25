前大陸央視記者王志安日前參加《賀瓏夜夜秀》，內容影射罹患罕見疾病的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰，遭綠營狂轟，未料，《賀瓏夜夜秀》昨（24）日播出的內容，來賓卻是民進黨立委鄭運鵬，引發爭議。對此，與王志安同為20日錄製節目的鄭運鵬強調，王志安相關爭議言論，他當時並不在現場，完全不知情也不可能認同。

王志安諷刺身障者的言論引發綠營不滿，民進黨新任政策會執行長王義川昨更點名主持人賀瓏開嗆「一天不道歉就天天上節目噴你」。未料，《賀瓏夜夜秀》昨日播出的內容，受邀的來賓卻是民進黨立委鄭運鵬，並暢談兒子「德德」爆紅以及表演吞火。

此事引來網友批評，對此，據《ETtoday新聞雲》昨報導，鄭運鵬20日參與《賀瓏夜夜秀》節目錄製，與王志安同天，節目播出時間則在王志安該集播出的兩天後。針對王志安在節目上談論的話題引發爭議，鄭運鵬強調，他不在現場，在媒體報導前並不知情，也不可能認同此言論。