新一屆國會將在2月1日就任開議，也將選出行政院長、副院長，民眾黨選擇綠白合、藍白合，或是投給自己人，引發關注。台灣東吳大學政治學系教授、台北市談判研究發展協會理事長劉必榮接受媒體專訪時分析，這一局如果是「綠白合」，那麼對民眾黨主席柯文哲來說，壞處大於好處，變成「小綠」，就「謝謝收看」了。

新的會期，藍綠白在立院都沒有不過半，劉必榮接受港媒《中評社》專訪時談到，小黨走每一步需要思考形象能不能加分、獲得更多資源、選民能不能理解，也需要做到讓大黨猜不到下一步。他認為，這一局民眾黨第一輪投自己、第二輪則可以投廢票，除了賣人情暗助藍營外，也能凸顯不會輕易被綠收買的形象。

但是，劉必榮直言當白營有人經不起政治權位的誘惑，同意「綠白合」，那民眾黨就「謝謝收看」了。他認為白若加入綠是壞處大於好處，將失去政黨特色、失去制衡綠營的能量、提的議案不會被綠營重視，將與規劃的地方選舉藍圖形成矛盾。

至於民眾黨的目標，劉必榮認為應是「召委」，以便推動招牌法案或政策，讓藍綠加入連署推動，此舉最為加分。