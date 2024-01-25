大陸媒體人王志安受邀當節目《賀瓏夜夜秀》來賓，沒想到過程中訕笑身障者，疑似影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，在輿論壓力下，他表示願意當面道歉。對此，網紅陳沂逆風力挺，指出這件事不需要道歉，怒斥民進黨可以利用殘疾人士選舉，但別人調侃就痛批歧視，根本是雙重標準。

陳沂指出王志安失言風波後，節目《賀瓏夜夜秀》被認為歧視殘疾人士慘遭炎上，更有網友揚言抵制節目贊助商，連製作單位和主持人都出面道歉，對此，她表示被影射的陳俊翰律師，在民進黨不分區立委僅排名16，當時被推上台助選，擺明只是要利用他殘疾人士身分，因此王志安陳述的是事實，並不需要道歉，接著怒斥﹕「你們自己可以利用殘疾人士選舉，別人拿來調侃就義正嚴詞說歧視」。

對此，網友紛紛回應﹕「佩服妳 妳一直都敢講實話，現在的人根本不敢承認事實，而且他們自以為的正義也只是想讓自己好過一點而已，根本不是真的為了別人而伸張」、「王先生那段話主要在嘴選舉文化，直接被帶風向成歧視殘疾人士。而且整段就還原事實，是要歧視啥」、「行為上我是覺得發表感想是沒差，但是學肢障人士行為並輕浮的模仿訕笑不太行喔」、「最中肯的講評，應該很多人都沒看過整段節目就在罵吧」、「總算有清醒的人出來說話」。