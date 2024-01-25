中國新聞網25日報導，在備受關注年初節點，大陸央行發出「超預期」大禮包。中國人民銀行24日在國新辦新聞發布會宣布，從2月5日起正式下調存款準備率0.5個百分點，將向市場提供長期流動性大約1兆元（人民幣，下同，約合新台幣4.4兆元）。同時，大陸央行25日下調支農支小再貸款、重貼現利率0.25個百分點，並繼續推動社會綜合融資成本穩中有降。中信證券首席經濟學家明明表示，本次降準時點和規模均較大超出市場預期，體現出央行支持實體經濟修復目標非常明確。從操作方式上看，央行負責人提到運用存款準備工具、「預告降準」情況並不少見，但在新聞發布會上直接宣布降準相對罕見。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，此次為2024年首次降準，降準力度較大。本次下調後，金融機構加權平均存款準備率約為7.0％。

降準，即降低存款準備率。降準後商業銀行被央行依法鎖定的錢減少了，可以自由使用的錢便相應增加了。招聯首席研究員董希淼認為，此時降準具有必要性和緊迫性。

「雖然目前國內多項經濟指標回升，但恢復態勢並不十分穩固，特別是經營主體的信心和預期仍有待進一步提振。此時宣布較大的幅度降準，向市場傳遞出明確的政策訊號，有助於提振經營主體和投資者信心，更好地支持經濟恢復回升，也有助於穩定資本市場。」董希淼說。

「降準最直接的效用是改善當下銀行體系的負債狀況，有效增強銀行支援實體企業的信貸投放能力，更好地支持實體經濟，尤其是支持中小微、民營企業。」中國首席經濟學家論壇理事長連平表示。

雖是熟悉的貨幣政策工具，但從規模上看，本次降準的幅度也是較大超出市場預期。董希淼提到，2023年兩次降準幅度均為0.25個百分點，而此次降準為0.5個百分點，為常規降準幅度的2倍，向市場提供長期流動性約1兆元，每年降低銀行成本超過120億元。

為何要選擇年初這個時間點進行降準操作？中泰證券首席分析師楊暢認為，釋放長期流動性有利於預防年初資金緊張，營造更加良好的貨幣環境。

「從歷年數據來看，1月為新增人民幣貸款的較高水準，例如2023年1月達到4.9兆，相較年內其他月份明顯偏高。提前下調存款準備率，釋放相應流動性，有利於避免資金面的緊張，為年初經濟實現開工紅，營造更為有利的貨幣環境。」楊暢解釋稱。

值得關注的是，本次大陸央行同時宣布了降準和再貸款降息。分析認為，此前雖然也有降準＋定向降準的操作，但降準＋定向降息的模式則很少見，顯示出當前央行貨幣政策對普惠金融的發力，以及對精準有效基調的追求。

陳文靜指出，將支農支小再貸款重貼現利率由2％下調至1.75％，這一貨幣工具利率自2021年12月後便未有調整。這一操作可有效降低「三農」、小微企業融資成本，滿足企業融資需求，也將有助於推動LPR(貸款市場報價利率)下行。

對於兩項工具打出的「組合拳」，連平表示，降準可以釋放長期流動性，通過金融機構創造更多的廣義貨幣供應；加上支農支小再貸款、重貼現利率、PSL等結構性工具，可以增大市場資金總供給。在資金需求一定的情況下，能起到推動實際利率下行的作用。

「近期A股和港股都出現了持續調整，此次利多政策堪稱及時雨，從政策上支持資本市場發展，有望扭轉市場的悲觀預期。」前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，結合同日大陸國務院國資委表示將進一步研究將市值管理納入央企負責人業績考核，能夠穩定投資者的信心和耐心。

他認為，雖然現在市場的走勢還在見底的過程之中，但是隨著政策利好累積，市場可能會進入到反彈階段，後市走勢有望企穩反轉。

「歷次降準，都會涉及到銀行貸款的投放，尤其是涉及到房貸的內容。」易居研究院研究總監嚴躍進表示，今年需要貸款投放的重點領域多，且資金到位的迫切性高，降準對於各類房地產細分領域有積極的支持作用。

58安居客研究院院長張波還提到，也要看到降準的效果還需要通過商業銀行的存貸款循環派生實現，如何結合「三個不低於」以及「房企白名單」制度更好推進房地產風險出清，並保障房地產市場穩定運行，依然需要後續細則落實。