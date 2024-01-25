勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）這次沒有夢幻隊可打了，現任美國男籃隊總幹事希爾（名人堂球星Grant Hill）視訊向媒體透露，格林落選國家隊的原因和他本季的禁賽有關。「（格林）他過去有卓越的貢獻，他是這支隊伍的重要功臣，但我認為這與今年的情況不同，我們決定在這個時間點不將他列入名單。」

格林本季兩度遭到禁賽，第一次是攻擊灰狼戈貝爾（Rudy Gobert），遭到禁賽5場，第二次是攻擊太陽隊紐基奇（Jusuf Nurkic），挨罰「無限期禁賽」與心理輔導，最後是缺陣16場之後才回歸。格林犯後公開道歉說：「我從不會為了蓄意的行為道歉，但這次我是無心的，所以我向他道歉。」這個道歉聽起來也不是很誠懇的樣子。

戈貝爾是法國人，紐基奇是波士尼亞人，格林的打人惡行早就「丟臉丟到國外」，希爾不願看到格林在奧運賽場鬧事。希爾說：「我們能夠理解，並且對他在職業生涯的這個階段保持尊重與敏感，他正在球場內外同時努力解決問題，美國男籃希望在這段旅程支持他，我們只是覺得夏天的比賽（奧運）無法提供他最好的幫助。」

格林是2016年里約奧運、2020年東京奧運的美國隊金牌成員，他巴黎奧運時將滿34歲，下一屆奧運的出賽機率很低，很可能就此揮別這個夏日盛會。