大陸媒體人王志安上《賀瓏夜夜秀》失言，助理主持人Albee（劉璟瑩）、節目製作人霍金、薩泰爾公司陸續道歉，王志安也表態願意向罕病律師陳俊翰道歉，主持人賀瓏則未發聲；對於《賀瓏夜夜秀》所引發的爭議，賀瓏的舊愛龍龍已表態發聲：「只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，我早就說過了呢」

大陸媒體人王志安近日上《賀瓏夜夜秀》談論台灣選舉，他強調台灣選舉造勢場合會給人「走錯片場」的感覺，不像是政治競選舞台，而是演唱會現場，甚至有「把殘疾人士推上去」、「煽情的」等話語出現，被影射的人是身障律師陳俊翰，節目片段曝光後引起大眾強烈的抨擊，認為王志安涉嫌歧視，要求節目組道歉。

不過《賀瓏夜夜秀》的編劇脫口秀演員老K（劉哲凱）並沒有道歉而是開嗆：「我可以煽情，但你不可以說我煽情，厲害了我的黨，你就繼續啊」，事實上老K在2021年因「龍K事件」引發關注，當時女性脫口秀演員龍龍（林千聿）控訴老K以脫口秀的形式嘲諷她與前男友賀瓏的關係，老K以言論自由的名義堅持不道歉，但在輿論壓力下，老闆曾博恩將老K無限期留職停薪，還提到「諸葛亮揮淚斬馬謖」的典故，龍龍事後改口稱「記錯了」，令外界傻眼。

對於《賀瓏夜夜秀》引發的爭議，龍龍24日發文表示：「只有魯蛇會靠貶低別人讓自己好過，我早就說過了呢」，並曬出2019「龍龍個人秀」當中「人生好難之愛呀真麻煩」影片內容，文末還TAG「#前男友 #分手分的好」。