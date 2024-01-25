房屋重新整修，一名屋主以「潔癖」為由，拒絕裝修師傅使用廁所，還訂出「上一次廁所罰1000元」規定，結果真的有師父忍不住，被迫繳錢上廁所。師傅事後檢舉該戶違法施工，屋主慘賠130萬元，因小失大！

根據《EBC地產王》報導，這起個案發生在新北三重，一名屋主因貪圖較便宜的房價，購入事務所物件，打算裝修成住家。他禁止施工師傅使用廁所，要求「用一次罰1000元」，結果真的有師傅忍不住了，上繳1000元。

施工結束後，師傅立即向主管機關檢舉該戶違法施工，建管處一看，除了先開一張6萬元罰單，還要求屋主照規矩來，他不僅要申請室內裝修許可，還得拆除剛完工的裝潢，再重新「合法裝修」，算一算最後多花了130萬元。

網友認為，屋主太欺負人，拿130萬換1000元，「活該！以為沒人拿你有辦法」、「得不償失，當初不要罰師傅就什麼事都沒了」。也有網友說可以理解屋主心態，但作法不對，「裝修工期好幾個月，怎麼可能不讓人上廁所」。