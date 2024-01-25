台灣菸酒公司去年驚傳疑似「駭客」事件，發現有不明人士2度入侵北部營業處、台南營業處、宜蘭酒廠等多個營業單位人資電郵信箱，竊取大量員工個資，因觸動台酒公司警示系統，台酒公司驚覺此事向刑事局報案，查出竟然是台酒公司桃園酒廠邱姓員工，因想事先掌握公司內部員工轉職考試訊息，侵入公司所屬多個營業單位人資電郵信箱，大量蒐集同事資料，邱男見東窗事發向調查局自首。

台北地檢署認定邱男涉犯《刑法》妨害電腦使用罪、違反《個人資料保護法》，但因邱男認罪，且無刑事前科，檢察官給予邱男緩起訴處分，期間1年，命邱男須向公庫支付5萬元。

檢察官調查，邱男自2019年4月進入台酒公司任職，去年4月轉任台酒桃園酒廠物料科擔任儲運員，為求得台酒公司員工轉職考試訊息，於去年4月21日下午，在桃園酒廠辦公室以公用電腦上網，進入台酒總公司伺服器104系統，並以已知帳號及原始設定的密碼，侵入台酒公司北部營業處人事室公用電子郵件信箱，閱覽其中有關人事訊息之電子郵件。

3天後，邱男故計重施，再以相同手法連續侵入台酒北部營業處人事室、宜蘭酒廠、烏日啤酒廠、屏東酒廠、台南營業處、內埔菸廠等人資電子郵件信箱，並且下載大批人資電子郵件，內含台酒公司員工姓名、身分證字號、行動電話號碼、通訊地址、畢業學校等個人資料，並轉寄至自己的電子信箱內。

由於邱男大量下載讀取人事資料電郵的行為，觸動台酒公司內部的「觸發個資外洩政策防護通知」，台酒得知疑似有「駭客」入侵，遂向刑事警察局報案，警方展開調查。

邱男見事情紙已包不住火，主動向調查局台北市調查處自首，並寫下悔過書，事後刑事局及調查局將邱男送辦。檢察官調查時，邱男坦承不諱，認為邱犯後態度良好，且無刑事前科，加上台酒公司願意原諒邱男，同意給予邱男緩起訴，因此給予邱緩起訴處分1年，條件是須支付公庫5萬元。