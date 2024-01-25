綜觀去年12月智慧型手機銷售榜單，最熱賣的20款智慧型手機中有10款是蘋果iPhone，賣最好的是蘋果iPhone 15 Pro Max 256GB，iPhone 14 128GB亦有第十三名，值得關注的是，蘋果iPhone 13 128GB重回熱銷排行，估計是通路年前清庫存，透過與系統業者的專案合作釋出不少iPhone 13機型，加上市價不到2萬元，整體單機銷量是去年11月的2倍之多。

非蘋陣營部分，去年12月不只有Galaxy A54 256GB賣很好，更有新進榜Galaxy M14 64GB及Galaxy S23 FE 256GB；而旗艦機方面，依舊是Galaxy S23 Ultra 256GB奪冠，單機買氣不僅較去年11月提高約10%，排名也上升至第十二名。

另一方面，大陸品牌OPPO在去年12月也有A38 128GB、A79 128GB進榜，熱賣機型都是以中低價位為主，市價甚至只要3990元起，也吸引不少買氣。