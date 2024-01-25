國道車速快經常發生事故，一名網友日前表示，當他在國道上開車，若發現被大車前後夾擊時，他一定趕快找時機換車道，害怕變「夾心餅乾」，貼文PO出後引起許多駕駛共鳴，直言「觀念非常正確！有機會保住一家人，要跟你學習」。

原PO日前在PTT發文，在國道開車，習慣一直看後照鏡確認後面是什麼車，假如塞車時，前面已經有一輛大車，若後面也是大車，他一定找機會換車道，直呼「因為沒有什麼車能抵擋在兩台大車中間，深怕自己或對方一個恍神就GG了」。

原PO解釋，大車不像小車有這麼多主動安全配備，急煞的時候，如果小客車是靠主動煞停系統AEB煞停，很怕後面大車司機煞不住；此外，除避免夾在大車中間外，也盡量別跟在大車側邊，如果大車駕駛累了突然往旁一偏，後果不堪設想。

對此，大批網友紛紛留言，「正常，搞不懂跟大車併排的是什麼心態」、「盡量閃，不然要拉長和前車的安全距離」、「一定閃，可有時候要下交流道躲不掉」、「這樣正當防禦很好，我也都直接加速閃過他們，下交流道也都注意後面是不是大車」，但也有老司機吐槽「樓主是不是還在用撥接上網，不知道現在很多新的大車也有主動安全配備？」