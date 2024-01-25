從德國軟體大廠「思愛普」（SAP SE）（23）日公布了2024年的重組計劃來看，其中將針對8000個職位重新進行人事調整，以便更好地專注於公司成長。另外，思愛普預計將透過強化商業AI以加速其業務成長，並承諾將砸下逾10億美元（約313億元新台幣），作為其企業資本公司「Sapphire Ventures」在AI技術的投資。

2023至2024年初，網路公司一方面在大量裁員，一方面在關鍵技術及創新職位竟面臨著招不到人的窘境。郭思平指出，在AI大背景下應該關注企業是不是能夠及時調整勞動力政策，好好利用AI幫助企業持續提升創新的能力。

ChatGPT在2023年引爆了人工智慧的熱潮，激發了社會各界對AI技術的關注。郭思平指出，「技術本身是中立的，風險和機遇是來源於人們如何應用這些技術，這就是需要特別關注AI治理這個議題的原因。」若是企業的管理能力薄弱，將暴露在相關的風險當中；若是企業具備較強風險管理能力，即有望更好的抓住AI時代所帶來的商業機會。