2024總統選戰因藍白分裂，最終由民進黨賴清德成為總統當選人；面對2/1的立院龍頭選舉，民眾黨動向仍然不明。精神科名醫沈政男分析，2028總統大選或將是台中市長盧秀燕、賴清德、民眾黨主席柯文哲再度上演三腳督，呼籲柯應該盡快跟國民黨演練藍白合，「不要再義無反顧輸一次」。

沈政男今（25）日在臉書發文指出，對於民眾黨輸掉總統選舉，以及下一屆該如何面對，看不到他們提出檢討結果。更令人訝異的是，選後柯文哲身邊的人說，「侯柯配也不會贏！」甚至，昨天看網路舊節目，竟有年輕知名網紅在選前就認為，「藍白合也不會贏，因為年輕人會改投賴清德」。或許，就在這樣的思維與氛圍之下，藍白要合不合，最終破局，然後他們決定「義無反顧拚一次」；而結果就是，「義無反顧輸一次。」

對於民眾黨的選後反應，沈政男直言，「如果沒有深刻檢討，並抓出正確發展策略，我認為很可能你們2028還會再輸一次」，選舉與做政治光靠直覺做判斷的時代已經結束了，選前民眾黨造勢晚會聲勢驚人，開票出來仍是只有兩成五左右選票就是明證。沈提到，「藍白合會讓年輕人跑掉」，也是一種沒有根據的直覺，上一代台灣人都是這樣看選舉，沒想到這一代年輕人依然如此。

談到民眾黨標榜科學原則，沈政男質疑，「怎樣才是科學原則？以選情評估來說，當然就是民調。在藍白合破局前，所有這方面的民調都顯示，侯柯配會贏賴蕭配，包括藍白合協商列舉的幾份民調，以及民眾黨的內參民調，都是如此。白營怎麼還會認為，藍白合會讓年輕人跑票，也不會贏？」

沈政男預言，最不可能贏的組合是三腳督，2024如此，2028亦然，若2028是賴清德、盧秀燕、柯文哲的三腳督，或者其他三腳督，「柯文哲能得多少選票？」可能連2024的兩成五都達不到。沈還稱，有人說很多高中生支持柯文哲，因此柯文哲四年後有了投票權，選票就會增加，但問題是2020柯文哲的總統選舉支持度就是兩成五了，四年後並沒有成長，「原因就在有些年輕人長大後改投別人了！」

沈政男認為，以現在的選制，民眾黨連一席區域立委都攻不下，要如何經營地方？不能經營地方，要如何累積進軍中央的實力？「沒有藍白合，柯文哲絕對當不了總統。」

沈政男指出，從現在到2028，民眾黨現在的第一要務就是跟國民黨操練藍白合，先透過大大小小的合作，累積互信，以及合作的機制，再慢慢形成2028立委與總統的初選SOP，才不會火燒屁股了。

在2/1立法院長選舉，沈政男呼籲，民眾黨當然要支持國民黨的議長候選人，不然要支持誰？如果這一局藍綠都不支持，雖然國民黨也會當選，但就少了藍白合的一次演練機會。沈還強調，未來在立法院，所有議案都需要藍白合，以「立法包圍行政」的方式，揭露民進黨政府的施政缺失，並指引更好的方向，而立法院長選舉的合作便是一個好的開始。

沈政男最後提醒，如果賴清德要組聯合內閣，藍白也須聯合起來才有的談。柯文哲只有年輕人支持是不夠的，藍白合以後有了中央行政與區域立委席位，可以爭取中老年族群，才有機會當選總統。「真的，不要再義無反顧輸一次了，不好玩吧。」