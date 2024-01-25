民眾黨前立委蔡壁如近期傳出將回鍋擔任民眾黨中央委員，引發外界關注是否會發生內鬥問題，不過，資深媒體人董智森點出，民眾黨現在的最大危機，是黨籍立委被藍綠「當空氣」，變成完全沒作用的8席。

董智森昨（24）日在中天政論節目《頭條開講》表示，由於推翻了先前與國民黨簽訂的藍白合協議，民眾黨被人認為是個沒誠信的政黨，而這在立法院會很危險，因為這恐會造成民眾黨與其他人沒有合作的基礎。

在董智森看來，民眾黨現在最怕的，是之後進立法院後，被國民黨和民進黨當空氣、聯合封殺，造成提案都無法通過，質詢時官員不回應，「你講完時間到請你下台」，變成沒有完全作用的8席。

董智森認為，8席立委沒作用是民眾黨的危機，因相較之下別人會有更多表現機會，且就算民眾黨有不錯的提案，也可能會被國民黨拿走，並拒絕民眾黨加入；如果民眾黨要在表決時否決，也可能因國民黨是國會最大黨而無法得逞，第二輪表決時仍會因多數決而通過。