小編今（25）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股24日雖遇獲利回吐賣壓，終場僅上漲1點收17,875點，成交量縮減至近10日最低2,717億元。不過台積電ADR周三（24日）大漲2%，可望領軍台股直衝萬八大關。

領台股上攻的衝鋒部隊，法人認為是「高價股+台積電+AI」，外資研究機構持續看好高價指標股基本面，近期不僅摩根士丹利證券升評祥碩、譜瑞-KY至「優於大盤」，美銀、中信投顧也相繼力挺股王世芯-KY，推測合理股價達4,500元，高價股農曆年前可望再拚股價升級。

【1】元月叩關萬八 高價股＋台積電＋AI 集氣

千金高價族群人氣方興未艾，繼外資聯袂調高世芯-KY、緯穎目標價，接著祥碩、譜瑞-KY、川湖、M31等全面加入戰局，內外資大型研究機構點名高價股股價升級，多箭齊發，與晶圓代工龍頭台積電、AI族群合體，堪稱是加權指本波進攻「萬八」的衝鋒三要角。

【2】台積電CoWoS大擴產 三福化、上品吞補丸

三福化（4755）受惠CoWoS產品出貨提高、新興化學品新產線開出，從2023下半年起營運回穩提振；伴隨2024年半導體景氣回穩、台積電CoWoS翻倍大擴產，切入半導體特用化學品供應鏈的三福化、上品營運可望受惠，激勵股價攀揚表態。

【3】重量級法說接力 半導體有戲

台積電法說會後，接下來力成、旺宏、聯電及聯發科重量級科技股登場，市場將聚焦半導體產業法說內容，尤其1月31日將舉行法說會的聯發科，24日股價提前發動大漲25元收936元，扮演台股穩盤第一要角，法人一致認為聯發科可望重返千金寶座。

【4】川普提10％關稅 華爾街不安

美國前總統川普在黨內初選聲勢大漲後，外界再度聚焦他提出的各項政見，其中對美國進口商品全面課徵10％關稅的提案尤其令華爾街感到不安，許多分析師都擔心川普將再度打亂全球貿易。荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師艾佛瑞（Michael Every）甚至警告，這項政策將「撼動金融市場所有資產」。

【5】鷹聲高 Fed降息估在6月

市場對聯準會（Fed）3月降息的預期退散，5月啟動寬鬆循環的呼聲變高，但路透最新調查顯示，經濟學家相對偏鷹，認為Fed會拖到6月才降息，預估的降幅也比市場保守。