女星范瑋琪近期接連經歷父母、奶奶離世，1年內痛失3名親友，加上丈夫陳建州被捲Metoo風波，令外界擔心她的狀況，昨（24日）分享人在沖繩散心的近照，模樣也被指消瘦許多，引人心疼。

范瑋琪最近低調出遊，在沖繩打打卡，同時曬出出一台裝滿泰式辣椒醬「是拉差」（Sriracha）的販賣機笑說：「另不另類？」才讓眾人知曉她人在日本度假；不久後，她又分享在一座公園的一系列照近：「Game day~（遊戲日）。」格外引人注意的是，照片中的范瑋琪雖然戴著鴨舌帽和口罩，身穿褐色大衣外套和長褲，消瘦身材仍舊成為外界關注亮點，這也是她在去年10月曬出出全家福後難得曝光的近照，許多網友也紛紛祝福她平安加油。

前年10月范瑋琪的奶奶離世，她發文淚喊：「親愛的奶奶歸天家了，回到她最愛的上帝的身邊」，范奶奶享嵩壽100歲，而范爸爸飽受帕金森氏病症所苦，時隔兩個月，12月4日失足跌倒傷及頭部，送醫搶救後宣告不治，終年75歲。去年12月傳出范媽媽過世消息，范瑋琪1年多來，接痛失3個至親，令人不捨。

前陣子范瑋琪的丈夫陳建州被女星大牙、郭源元發文指控性騷擾，她沉默2天發聲力挺老公，強調黑人為人正直，並列出3大點反擊外界爆料，包括聲稱孕期只出過5次門、舊家只有一張床、黑人滴酒不沾，不過很快就被網友抓包與事實不符，引起不少爭議。

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