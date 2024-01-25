大陸前國務委員兼外長秦剛2023年被免職後，官方一直未公布免職原因及其去向。大陸駐歐盟大使傅聰最近接受外媒訪問時，罕見回應秦剛一事，稱「做錯事」遭到解職並不罕見，似乎間接證實秦剛是因為犯錯被免。

香港星島網24日引述外媒指，傅聰接受訪問時，被問及秦剛被免所引發的各界揣測。他說：「人事變動不足為奇。歐洲政治人物也會被解除職務」，並接著表示：「如果他們犯了錯，結果就是如此，但這不代表我們的政策有所改變。我不認為這件事影響我的工作」。

2023年3月上任的秦剛，於同年6月底突然消失於公眾視野，傳言四起。7月25日，大陸全國人大宣布免去其外長職務，並於10月底再免去其國務委員職務。不過官方始終未交代秦剛被免的原因，以及其最新去向。

而在秦剛消失後不久，另一名大陸國務委員、防長李尚福也在去年8月底後「消失」，並於同年10月被免防長和國務委員職務。官方同樣未解釋李尚福被免原因，外界則盛傳其捲入火箭軍貪腐案。