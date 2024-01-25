在經濟數據方面，S&P Global美國1月綜合採購經理人指數（PMI）顯示該國商業活動回升，而通膨似乎減弱，意味著經濟在2024年初仍然穩健。

根據芝商所FedWatch工具，市場預期聯準會5月開始降息的機率升至85.5%。此前投資人普遍預期最早將於3月降息。

周三收盤，道瓊指數跌99.06點或0.26%，報37,806.39點。標普500指數漲3.95點或0.08%，報4,868.55點。那斯達克指數漲55.98點或0.36%，報15,481.92點。費城半導體指數漲68.07點或1.54%，報4,483.33點。

標普500指數11大類股跌多漲少，能源股漲1.43%，表現最佳；其次為網飛所在的通訊服務類股上漲1.17%，並創下兩年來新高。原物材股跌1.40%，跌幅最大；其次為公用事業類股跌1.38%。

網飛大漲10.7%，收在544.87美元，創下兩年新高，其上季訂閱增長意外強勁，讓投資人更加相信該公司靠著打擊「寄生帳密」和強檔佳作已經贏得串流媒體戰爭。

受惠於對科技巨頭的樂觀情緒，微軟股價創下歷史新高，帶動市值首次突破3兆美元，僅次於蘋果。

「科技七巨頭」成員Alphabet和Meta Platforms均漲逾1%。

特斯拉下跌0.6%，給標普500指數帶來壓力。該電動車大廠將於盤後發布季報。

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾業績報喜，顯示全球晶片需求復甦，為相關族群和費半指數帶來提振。輝達、博通都漲逾2%，股價雙雙創下歷史新高。根據LSEG，輝達成交值超過340億美元，排名第一。

台股ADR全漲，台積電漲2.09%，聯電漲1.11%，日月光漲0.53%，中華電信漲0.05%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲1.88%。

標普500指數微升，但下跌與上漲股數比為2.5：1。

市場交投相對熱絡，美國交易所成交量總計為116億股，過去20日均量為114億股。