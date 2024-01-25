TVBS兩年前爆出台內女主播霸凌事件，近日前主播張靖玲反控TVBS解雇不當，被法院駁回，而她與游姓、黃姓主播涉嫌霸凌古彩彥的細節也被翻出，張靖玲則反咬古彩彥在螢幕保護程式放符咒，疑似作法，但古彩彥昨(24日)駁斥只是護身符，昨晚古彩彥再發聲，坦言心情不好，買了食物付了錢，失常竟忘記拿。

對於遭指控疑似下符咒、作法，古彩彥昨曬出判決書連結澄清說：「就像你我身上、車上配載的，平安小物，因此所謂『下符』衍伸出的所有的劇情.....不就只是借題發揮嗎？」古彩彥昨晚進一步分享心情，透露昨晚帶女兒去買便當，錢付了東西卻沒拿，強調不是個性天然呆，「應該是心情差，不是正常發揮吧。」

古彩彥再發文。（圖／翻攝自古彩彥臉書）

而古彩彥先前捲入職場霸凌案，據《鏡週刊》報導，張靖玲指出宮鬥之亂是古彩彥先引起，爆料是古彩彥先把秦姓主播當敵人，在桌下放多個鞋盒，疑似擺鎮，還曾帶風水師到辦公室，桌子下方跟椅子下都貼了符咒，就連電腦螢幕保護程式也是用一張符咒的圖片，但古彩彥澄清是護身符。

這齣主播宮鬥案的判決書曝光後，意外也曝光張靖玲先前擔任主播的月薪約有6萬多元台幣，她要求復職並將前東家告上法院，但被法院駁回，TVBS也表達立場，指出：「張靖玲對同事進行不法侵害，且不接受職務調動，更長達四個多月未提供勞務，公司在釋出一切善意，仍然無法得到正面回應後，不得已只好依法開除張員。本案經士林地院審理後，亦判決本公司完全勝訴，顯見法院認同本公司的處理方式合情合理合法」。

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