前大陸媒體人王志安近日在知名脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》擔任嘉賓，因言論涉嫌歧視身障律師陳俊翰，被大批網友撻伐，節目的2大贊助商也出面致歉，宣布暫停與《賀瓏夜夜秀》所有的合作。

德國Emma床墊24日下午發聲明致歉，並強調：「《賀瓏夜夜秀》中的言論完全不代表德國Emma立場，目前已暫停所有和《賀瓏夜夜秀》的合作，並且啟動內部調查程序，以確保合作夥伴與德國Emma價值觀保持一致。」此外，德國Emma床墊積極地要求節目採取適當措施以解決此問題，薩泰爾已跟他們保證會進行嚴格的內部處理，確保類似的事件不再發生，也承諾致力改進內部管理和節目內容審查機制，以確保與德國Emma的合作符合共同價值觀。

德國Emma床墊宣布暫停與《賀瓏夜夜秀》的合作。（圖／德國Emma床墊臉書）

不久後，另一家贊助商yoxi也發聲明切割：「近日 yoxi 商業置入《賀瓏夜夜秀》節目，同期嘉賓的不妥言論不代表 yoxi 立場，並與品牌長期以來所關注、堅持的理念嚴重抵觸。因爲本次商業合作造成用戶的擔憂與失望，我們深感抱歉。」

yoxi進一步表示，這次跟《賀瓏夜夜秀》的合作屬於一次性、單一節目橋段的置入，事先無法得知非置入橋段的任何訊息，節目播出後，他們向製作單位表達抗議，「除正式要求撤下品牌置入的相關片段，中止所有與賀瓏夜夜秀的相關合作，同時要求採取適當措施並關切後續行動。」yoxi強調，他們一直致力於公益活動，為弱勢群族伸出援手，未來會更加謹慎挑選商業合作對象，確保價值觀相契合。