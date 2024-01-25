大陸《環球時報》據25日引述美媒報導，中國大陸駐歐盟使團團長傅聰強調，歐盟針對中國大陸電動汽車的反補貼調查不公平，可能破壞雙邊關係。

中國大陸和歐盟貿易關係持續緊張。去年10月歐盟執委會決定對進口自中國大陸的純電動載人汽車發起反補貼調查；中國大陸商務部本月初宣布對原產於歐盟的進口相關白蘭地展開反傾銷調查。

據報導，傅聰指出，歐盟對許多自己的企業提供補貼，如果中國大陸採取與歐盟相同的做法，有很多事情可能都要受到調查。他還說，中國大陸正在配合歐盟的調查，「因為我們確實希望避免雙方不得不相互採取貿易措施的情況」。

報導稱，傅聰還批評了歐盟開展電動汽車反補貼調查的方式，歐盟故意將關鍵公司排除在調查之外。被抽樣調查的企業只包括中國大陸公司，不包括特斯拉或透過合資企業在中國大陸生產的歐洲品牌。

當被問及中國大陸是否會對任何電動汽車關稅採取反制措施時，傅聰回應：「讓我們拭目以待，我們希望這種情況不會發生。」對於中國大陸針對歐盟白蘭地的反傾銷調查是否是報復，傅聰說，這是對中國大陸企業擔憂的回應，「我不想說這可能會擴散到歐洲的其他產品」。

法新社24日報導，歐盟當天公布加強經濟安全的一攬子計畫，將「採取措施保護敏感技術不落入中國等地緣政治對手的手中」。該計畫包括加強外商直接投資監管和啟動出口管制協調討論等5項措施。路透24日報導說，這些計畫不會點名任何國家，但歐盟強調與「可靠的夥伴」合作並「降低風險」，這是歐盟減少對中國大陸經濟依賴的政策。一名歐盟外交官表示，「這是一個燙手山芋，可能需要一些時間來推進。實施起來會很困難，但這是一種新的地緣政治現實。」

傅聰受訪直言，歐盟這些措施「主要針對中國」。他表示，中國大陸完全理解歐洲國家想要加強經濟安全的願望，但歐盟最近的舉措有些過頭了。他說，「一切似乎都在損害歐盟的安全，但問題是界限畫在哪裡，邊界在哪裡，如何在經濟和安全之間取得適當的平衡？」

據報導，盡管歐盟和中國大陸關係緊張，傅聰指出，雙方有很大的合作空間，特別是如果歐洲能夠建立更強大的經濟和制定自己的外交政策。「如果歐洲想在世界上發揮更大的作用，首先用他們自己的話說，需要行使更多的戰略自主權，並忠於這一戰略。」傅聰說：「就我們而言，我們真誠地與歐盟合作，確實希望這種真誠能夠得到回報。」