2024總統大選落幕，國民黨的總統票低於政黨票，引發關注。對此，國民黨台北市議員游淑慧分析2原因，其中她認為這現象驗證了「韓國瑜的支持者不等於國民黨的支持者」，韓國瑜確實發揮列在不分區第一的意義。

游淑慧昨（24）日接受HitFM《嗆新聞》主持人黃揚明專訪，並針對國民黨在這次大選中，總統票低於政黨票一事進行分析。游淑慧首先提到，在2020總統大選時，雖有三組候選人，包括蔡英文、韓國瑜以及宋楚瑜，但主要仍是蔡、韓對決，因此選民幾乎是二選一，政黨票部分，當時有國民黨、民進黨、時代力量以及民眾黨兩大兩小競爭，因此政黨票分票。

游淑慧進一步說道，這次大選，主要是3位主要總統候選人與3個主要政黨，因此會出現政黨得票率總統候選人高的情形。

此外，游淑慧也認為這次大選驗證了「韓國瑜的支持者不等於國民黨的支持者」，因為韓國瑜有很多支持者並未支持國民黨，因此總統票並未投給侯友宜，但在政黨票部分，看在韓國瑜是不分區第一的份上，將票投給國民黨，因此出現分裂投票。

游淑慧提到，原本擔心的分裂投票是總統票投給侯友宜、政黨票流向民眾黨，但結果顯然相反，總統投別人，但政黨票卻因為韓國瑜而投給國民黨，顯然韓國瑜發揮了列在不分區第1的意義。游淑慧更透露，她遇過許多計程車司機都是韓國瑜的支持者，但總統票或許是投給國民黨以外的候選人。