家長千萬要注意小孩使用手機狀況。一名無業的周姓男子在手遊「傳說對決」認識一名國小女童，向對方謊稱自己也是小學生，誘騙女童和他一起視訊，還要求摸下體供他觀看，女童不知後果聽話照做，未料遭到周男截圖，女童母親得知後崩潰報警，最後周男認罪賠償30萬，法官判有期徒刑1年10月。

根據判決書，無業的周姓男子，於民國112年7月初以手機遊戲「傳說對決」中，認識一名國小女童，竟謊稱自己也是國小學童，雙方聊天甚歡，竟透過LINE與女童聯繫後，引誘她自拍猥褻影像傳給自己。

女童在懵懂無知下，就自行觸摸下體給周男觀賞，周男立刻使用行動電話螢幕攝影功能，將影像擷圖儲存，事後女童母親檢視手機時，竟發現女兒和陌生男子通話，驚覺女童遭人誘拍，憤而前往警局提告。

法官審理後，認定周男是徵得女童同意自行拍攝並傳送猥褻影像，周男在A女童裸露下體與其視訊聊天過程中，因一時慾望擷圖儲存下體私密處裸露畫面影像，考量周男犯後始終坦承犯行，並與女童及家長成立調解，支付30萬元，判有期徒刑1年10月。