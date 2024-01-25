大陸《環球時報》報導，法國是第一個與中共建交的西方大國。中國大陸駐法國大使盧沙野表示，60年來，中法關係之所以始終走在中國與西方大國關係前列，是因為雙方都有「獨立自主的初心、開拓進取的雄心、平等互鑒的包容心」。盧沙野同時表示，法國是歐盟核心大國，中法關係是中歐關係的重要一環和強大引擎，只要中歐攜手，新冷戰就打不起來。

盧沙野指出，當前，中法全面戰略夥伴關係堅持穩定、互惠、開拓、向上的大方向，尤其是中國疫情防控轉段以來勢頭強勁，高層交往亮點紛呈，機制對話接續舉行，各領域交往全面重啟。

站在新的歷史起點，中方願同法方賡續傳統、面向未來，以辦好建交60周年暨文化旅遊年系列活動為契機，密切高層交往，深化各領域務實合作，為中法關係注入更加豐富的時代內涵。

盧沙野表示，60年來，中法關係以戰略性、全球性和時代性獨樹一幟，始終走在中國與西方大國關係前列，值得思考和總結。

一是獨立自主的初心。二是開拓進取的雄心。三是平等互鑒的包容心。

盧沙野稱，中法兩國相互尊重、相互理解、相互欣賞，人文交流在其中發揮著不可替代的作用。隨著中國對法國試行短期赴中免簽政策，以及法國對中國出台簽證便利化舉措，中法旅遊交流將更加順暢，2024年必將成為中法人文交流史上的大年。

盧沙野強調，法國是歐盟核心大國，中法關係是中歐關係的重要一環和強大引擎。中法關係搞好了，將對中歐關係產生關鍵引領作用。

中歐有著廣泛共同利益，合作大於競爭，共識多於分歧。中歐關係不針對、不依附、不受制於第三方。中歐攜起手來，新冷戰就打不起來。

中國對歐政策保持穩定性和連續性，始終視歐洲為多極世界中的一支重要力量，希望法方能繼續在歐盟內部發揮積極作用，推動歐方形成更為獨立客觀的對中認知，奉行務實積極的對中政策，擴大對中合作面，抵制去風險、降依賴消極傾向，確保中歐全面戰略夥伴關係健康穩定發展。

盧沙野稱，發展是安全的基礎，安全是發展的前提。當前國際形勢變亂交織，地緣政治緊張加劇，世界經濟下行壓力加大，一系列發展問題與安全問題聯動共振。形勢越嚴峻，越是呼喚站在全人類未來的高度，作出負責任的抉擇。

中法要堅持共商共建共用的全球治理觀，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，踐行真正的多邊主義，推動世界朝著平等有序的多極化發展。要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，旗幟鮮明地反對霸權主義、單邊主義，探討推動政治解決烏克蘭危機、以巴衝突等地區熱點問題。要推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展，抵制泛政治化、泛安全化傾向，深化經貿、綠色、數字等領域合作，拓展三方、多方合作，維護中法、中歐乃至全球產業鏈供應鏈穩定和韌性。