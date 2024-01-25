2024年台灣總統大選，由民主進步黨的賴清德當選，擊敗國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。外界關心賴當選後，是否真的增加兩岸對立?史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）透露，大部分的美國觀察家是如此，更指白宮內外有些人默默希望國民黨獲勝，因為至少北京會與國民黨對話。

祈凱立長期研究台灣政治，觀察頗深。他日前接受Youtube節目《范琪斐的美國時間》專訪時，針對此次總統大選結果分析相關影響。他直言，三黨總統候選人在兩岸或國際關係上差異不大，僅在很狹窄的範圍內爭論，令他感覺這場選舉有點「無聊」。但他也透露，就他了解，美方有些人默默希望國民黨獲勝，因為至少北京會與國民黨對話，雙方的合作或是交流，對美國也有益，台灣問題將從中美關係的核心淡出，有助於兩國聚焦討論其他挑戰。

節目主持人范琪斐追問「所謂的『有些人』指的是拜登政府內的人嗎?」祈凱立回應，可以是政府內部的人，當然部分白宮之外的人也持類似觀點，在國安領域也有不同的看法：如果國民黨贏得大選，北京肯定試圖一開始讓國民黨看起來很棒，可能意味著沒有經濟制裁、台灣周圍進行的軍演可能減少，甚至重新給予8年來台灣備受打壓的國際空間。但他也直言，但賴當選了，這些讓步都是空想。

實際觀察選舉，祈凱立認為，三位候選人在枝微末節中爭辯，這與外界媒體描繪與美國人的討論形成強烈對比，美國主流論述為「至關重要的選擇」，會定調台灣往後25年甚至更久的未來；但他認為絕對是誇示，以政治學的術語來說，這是一個抱持現狀的選擇。

「這次選舉偏無聊」祈凱立說道，並沒有特別可怕或極端的候選人，舉例來說，2020年韓國瑜非常極端，民眾不是喜歡就是討厭，沒有中間路線，2016年台灣也在延續跟修正馬英九的兩岸路線中做出選擇，但這次沒有人強烈拒絕現況，或者以極端者身分參選，也沒有特別激勵人心的人物；而他認為，蔡英文某種程度上確實在台灣政治中有獨特形象和位置，前總統馬英九在20085年時意氣風發、陳水扁當選時也讓人耳目一新。