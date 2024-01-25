謝熙婷過去和港星陳冠希有過一段情，除了兩人激情喇舌照在網路瘋傳，更自爆16歲就把初夜獻給陳冠希，近年轉型當網紅後，高調炫富的行徑，讓人好奇經濟來源從何而來?對此，她也大方公開收入五大來源。

謝熙婷常在社群平台分享過的奢華生活，像是坐私人飛機出國、出入高級場合，還曾公開衣櫃放滿衣服及名牌包的照片，更提及擁有10多個Hermèss包包，高調炫富行為讓人好奇看似不用工作，收入從何而來?對此，她解答網友疑惑﹕「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到而已」，接著大方分享收入來源：「一般是直播、廣告、一點小投資，還有一間養生館在中環、股票」。

謝熙婷強調自己有在工作賺取收入。（圖／cbbheree IG）

謝熙婷公開收入五大來源。（圖／cbbheree IG）

謝熙婷前年才搬進月租4萬元的尖沙咀豪宅，不過她先前透露目前已經搬到上海定居，被網友問及為何要搬到上海?她表示是因為工作緣故，主要是在當地常有拍攝工作，倘若每個月搭機往返香港和上海兩地，加上還要住在酒店，費用相當可觀，不如直接在上海租房子，不僅CP價比較高，也不需要搭機兩地跑。

謝熙婷先前曾曬出一段影片，只見原先小巧臉蛋變成了七角型，遭網友質疑是否過度整型?不過她並未對此做出回應，還關閉留言板終止輿論，此外，她某次到高級餐廳用餐時，曬出挖洞上衣照，卻出現不合常理的「高低胸」，讓網友忍不住狂酸﹕「P完竟然覺得沒問題」。