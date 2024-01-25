34歲美國資深女士官楊格（Michelle Young）擁有亮麗的外表與健美的體態，還斜槓健身教練，沒想到曾拍片鼓勵大家積極面對困難的她，突然傳出輕生消息，獨自留下12歲的女兒，消息一出讓不少網友感嘆，命運造化的作弄。

美國資深女士官楊格擁有亮麗的外表與健美的體態，她除了是一名軍人，同時還經營社群平台，收穫不少粉絲喜愛，沒想到在幫12歲女兒慶生後沒幾天就過世，她的朋友也悲痛發聲：「米歇爾是一個美麗的靈魂，一個了不起的朋友，一個單身母親，一個士兵，她證明你永遠不知道某人正在經歷什麼，或者他們可能正在與什麼惡魔作鬥爭。」

A US Army veteran unexpectedly committed suicide. Michelle Young, 34, of Prescott, Arizona, a US Army staff sergeant, took her own life.

The girl's friends reported this shocking news on social networks. pic.twitter.com/1mjXTaQK6D — Trending News (@Trend_War_Newss) January 23, 2024

事實上，楊格18歲就加入美軍，還曾經被派赴阿富汗戰場2次，是一位資深基層官兵。楊格的親友在募款網站GoFundMe 分享，原來楊格在14歲時，跟她感情最好、最親的哥哥不幸離世。當時楊格悲痛欲絕，靠著親友的鼓勵與支持，才走出哥哥辭世的陰影，後來並加入軍中，成為保家衛國的女兵。

HERO DOWN!!!!



I have no words when I hear of a member of service that has taken her own life.

This beautiful young woman, Staff Sgt. Michelle Young lost the fight to the battle that raged on inside.

Michelle, was a beautiful, vibrant, successful Mother. She played such a vital… pic.twitter.com/IYan1ausXV — Irish Angel Inc. (@BlueIrishAngel2) January 23, 2024

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