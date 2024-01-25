吃素也能變成資遣理由？一名女網友日前表示，父親被公司惡意資遣，原因是父親吃素，跟他們公司吃肉的不合，而他父親願意離開，但條件是要開非自願離職書，但公司不給，對此，不少人建議蒐集證據自保。

原PO於23日在Dcard發文，爸爸在公司工作快2年，沒做過什麼錯事，但從去年8月開始公司一直口頭告知要資遣爸爸，理由是爸爸吃素，跟公司吃肉的人不合，而爸爸也表明資遣沒關係，但請公司開非自願離職證明給他，公司一直不給，因為之前已經惡意資遣很多人了，於是不斷用言語威脅「過年後要資遣你，讓你沒工作」，想口頭逼退員工，且公司老闆也每天霸凌爸爸，讓原PO很擔心，想知道可以去哪裡申訴。

貼文PO出後，引發網友熱烈討論，「真的欺負人，帶錄音筆錄音，請他開非自願給你爸，看他怎麼回答全都錄起來，去勞工局問看看」、「建議要錄音，如果老闆有罵三字經，之後還能提告公然侮辱罪。另外，中南部最愛高薪低報，順便看看勞保投保是否合法，蒐集越多證據，日後才有籌碼談判」。

也有網友表示，「我同學在打勞資糾紛的律師，他說只要有證據，打官司資方大多會輸，所以保留證據很重要」。