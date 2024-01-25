國會呈現三黨不過半的結果，立院龍頭成為矚目焦點，現任立法院長游錫堃今接受《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐翰詢問是否有信心，游錫堃表示，當然有信心，看到很多人都在幫他拉票。游錫堃也提到，4年前參選院長時，他曾經去民眾黨立法院團拜票，民進黨團1月28日舉行黨團會議，若黨團確定推舉他參選，就會展開拜票。

游錫堃說，這次立法院長選舉操盤不是他，還沒跟人家拜票，大家都知道民主政治是政黨政治，立法院長是中立的，所以他不參加中常會等黨務活動，所有民進黨團提出的法案，要如何支持論述，他完全沒有參與，只有主持院會。

黃暐翰指出，民眾黨主席柯文哲掌握的8席至關重要，跟柯的交情如何？游錫堃說，他跟柯主席算是朋友，應該算不錯，台灣民眾黨在國會他們的表現以及相處都還不錯，4年前雖然民進黨支持他過半，但是民眾黨當時也投票給他。

游錫堃也表示，4年前立法院長選舉他有去跟民眾黨拜票，這次1月28日民進黨團會議決議，有了候選人的身分也會去拜票，但要看人家願不願意。