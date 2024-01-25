國泰投信表示，透過金融債ETF就能達成目標，如國泰10Y+金融債(00933B)持有多檔世界銀行龍頭債券，包含美國銀行、摩根大通、富國銀行、摩根士丹利等，截至1/19，00933B基金規模達新台幣275.9億元，較去年底擴增61.4億元，相當於每周增逾20億元的驚人速度成長，目前已有6.6萬人搶當銀行債主。

00933B基金經理人鍾郁婕表示，上述這些大型銀行皆為00933B持債標的，信用評級全數為A級以上，反映其財務體質強健。且據S&P Global報告，銀行業平均違約率僅0.49%，較非金融業的1.85%明顯更低，因此對比綜合型的公司債，金融債投資安全性更高。

市場看好金融債穩健特性，以及債券殖利率仍在高位的投資契機，近期00933B交投火熱，已連六日(1/15~1/22)登「債券ETF成交王」，日均成交量高達10萬張，22日更以13.6萬張的成交量，榮登全ETF市場成交冠軍。

法人表示，00933B於去年10月成立，將於下周2/1迎來成立後的首次預估配息公告，3.5個月期間累積豐碩債息，配息金額應值得期待，基金預計於2/27除息，投資人最晚須在2/26前買進或持有，穩健現金流有望入袋。