民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年近日提到，白高層許甫、陳智菡夫婦薪水每月領將近3、40萬。對此，陳智菡怒批出自民眾黨的「柯黑」，她自曝薪水沒像林冠年說的高，更指若以工作時數來算，所付出與所得不成正比。陳智菡更轟林冠年、民眾黨前秘書長謝立功等人，不但沒有職業道德，連做人的禮義廉恥都沒有。

陳智菡23日在網路節目《阿姐反抗軍》指出，為什麼有很多柯黑可以出來大放厥詞，真的覺得蠻沒良心的，譬如像林冠年說「我跟我老公收入一個月30幾萬」，陳智菡表示，太可笑了，自己夫妻倆的薪水沒有很高，「我甚至覺得去做店員(都比較高)」以工作時數來算，我們沒有休息的，加上壓力，幾乎每天沒有幾個小時在睡覺。」

陳智菡強調，第一個，她和許甫沒有領30萬；第二個，我們投入的時間成本跟得到的薪水是完全不相符合的，我過去在業界領到的年終獎金，跟現在也是不符合比例。陳更反酸林冠年，「你當初離開民眾黨是因為酒駕，不是我們害你去喝酒的，麻煩自己扛起來好嗎，不要靠別人洗白。」

另外針對民眾黨前秘書長謝立功，陳智菡回應，柯文哲沒有欠什麼，老實說謝當秘書長期間，做了多少事自己很清楚。此外，謝立功近日喊出，「民眾黨怎麼可以容許雙重黨籍擔任要職？」陳智菡回應，我們是柔性政黨，允許雙重黨籍，像麥玉珍既是民眾黨不分區立委，亦是新住民黨主席。

陳智菡狂嗆，「上述這些在黨綱清清楚楚的，謝立功身為民眾黨前秘書長不知道嗎？今天出來放這些炮目的是什麼？誰叫他們出來放這些炮？我覺得他們做這些事情傷害柯文哲非常沒有道德，因為柯文哲沒欠你什麼？柯讓你們擔任這些工作，你們有沒有做到應該做的工作跟任務？如果沒有的話，就把嘴巴閉上，因為這些事情不是你們可以評論的範圍，連基礎常識都沒有跟我講什麼，這是職業道德，今天我要是離開工作，我不會評論這段期間、跟後面發生的事情。」

對於從白營出走並且反目成「柯黑」者，陳智菡怒轟「我再講一次這是職業道德，如果你沒有職業道德，只能到綠媒放這些消息，那就是連做人的禮義廉恥都沒有了。」