繼贏下愛荷華州共和黨總統初選後，美國前總統川普（Donald Trump）23日在新罕布夏州的初選中再度獲勝，成為1976年以來，該黨首位橫掃新州與愛荷華州初選的參選人，創下歷史紀錄。外界多半認為，年底的美國總統大選中，極有可能重演「川普v.s拜登」的場面。在目前民調不相上下的情況下，《路透社》列出拜登可能致勝的關鍵。

《路透社》25日報導，在現任總統拜登（Joe Biden）執政下，美國人對高物價感到不滿，質疑拜登的高齡，也不信任他所提出的經濟計畫、邊境和中東政策。為了擊敗川普，拜登向選民發出警告，稱川普嚴重威脅美國民主，墮胎等個人自由權正面臨危機。

另外，出口民調顯示，大多數共和黨選民並不在乎川普背負多起訴訟，許多人甚至相信拜登是靠著欺騙手段贏得2020年總統大選，否定選舉、反自由再次成為共和黨這場選戰的基底。而拜登能否獲勝的關鍵，就在於「找出自己的選民，讓他們出來投票」。

本月稍早，拜登找來白宮負責監督基礎建設支出的協調官蘭德魯（Mitch Landrieu）擔任全國競選活動的聯合主席，曾經促成拜登戰勝2020年大選的白宮副幕僚長狄倫（Jen O'Malley Dillon）、資深顧問唐尼倫（Mike Donilon）也加入競選團隊。

未來幾周內，拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）將造訪最有可能影響選情的7個關鍵州，包括賓州、密西根州和威斯康辛州。拜登將聚焦經濟議題，預期也會發表激烈演說，抨擊川普對民主帶來的威脅。而賀錦麗將主打捍衛墮胎權，並爭取年輕人和非裔人士的選票。